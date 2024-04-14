В частности свою поддержку выразили президенты Франции, Латвии, Молдовы и другие лидеры европейских стран.

Европейские лидеры осудили массированную атаку Ирана на Израиль, которая произошла в ночь на 14 апреля. В частности солидарность со страной выразили Франция, Германия, Латвия, Молдова, Испания, Норвегия, Литва, Эстония и Украина.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал на своей странице в соцсети X, что решительно осуждает "беспрецедентную атаку" Ирана и Израиля, которая угрожает дестабилизации ситуации в регионе.

"Я выражаю солидарность с израильским народом и преданность Франции обеспечению безопасности Израиля, наших партнеров и региональной стабильности. Франция вместе с партнерами работает над деэскалацией и призывает к сдержанности", - отметил он.

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В Германии также осудили такие удары и предупредили о высоком уровне эскалации в регионе Ближнего Востока.

"Федеральный канцлер Олаф Шольц решительно осудил мощные авиаудары по территории Израиля, которые режим в Тегеране начал сегодня ночью. Этой безответственной и неоправданной атакой Иран рискует стать региональным пожаром. В эти трудные времена Германия тесно поддерживает Израиль", - говорится в сообщении главы правительства Германии.

Кроме того, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что иранское нападение является значительной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, которая уже длится в течение длительного времени и является очень опасной. Глава государства призвал международное сообщество работать над тем, чтобы стабилизировать обстановку, пишет Delfi.

Также премьер-министр Латвии Эвика Силиня подчеркнула, что эти обстрелы еще больше ухудшат ситуацию, которая сложилась в регионе и ограничит возможности будущего диалога Ирана с международным сообществом.

В свою очередь Молдова осудила такую атаку и солидарна с народом Израиля. По словам президента страны Майи Санду, Молдова поддерживает усилия международного сообщества по предотвращению эскалации.

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что его страна всегда буду осуждать любые формы насилия, которые ставят под угрозу безопасность и благополучие невинных мирных жителей.

"Реакция всех международных лидеров требует ответственности и сдержанности. Мы должны извлечь уроки из истории. И найти способ урегулировать конфликты по дипломатическим каналам, во что бы то ни стало избегая еще большей эскалации", - подчеркнул Санчес.

Кроме того, глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что очень обеспокоен из-за событий на Ближнем Востоке.

"Норвегия осуждает незаконное и опасное нападение Ирана на Израиль. Необходимо предотвратить дальнейшую эскалацию. Мы призываем все стороны к максимальной сдержанности", - добавил он.

Литва также осудила беспрецедентную ракетную и беспилотную атаку Ирана на Израиль.

"Призываем всех быть максимально сдержанными и немедленно снизить нестабильность ситуации", - отметил глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что нападение Ирана на Израиль "угрожает хрупкой безопасности всего региона".

"Призываю воздержаться от эскалации и работать над деэскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Я нахожусь в постоянном контакте с послом Эстонии в Тель-Авиве и внимательно слежу за развитием. Я поддерживаю право Израиля на самооборону в рамках международного гуманитарного права", - цитирует слова Цахкна пресс-служба МИД, передает ERR.ee.

Украина тоже не осталась в стороне и осудила иранскую атаку. В МИД страны отметили, что действия Тегерана несут риск эскалации ситуации в регионе.

"Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт. Эта атака в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира на защиту глобальных границ демократии", - написали в сообщении.

Нападение Ирана на Израиль: что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 14 апреля Иран обстрелял Израиль, выпустив по стране более 300 ракет и беспилотников. Израильсикй контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что почти все воздушные цели были сбиты, однако из-за атаки пострадали 12 человек, среди которых и 7-летний ребенок.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Третья мировая война не началась после атаки Ирана на Израиль. По его словам, страна не перестанет обстреливать Израиль, поэтому израильской стороне необходимо "готовиться к масштабным атакам".

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