Многие демократы относятся к возможности его переизбрания скептически.

Президент США Джо Байден и члены его ближайшего окружения в последние дни заверяют своих союзников в том, что политик планирует вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собеседников из окружения президента.

В частности, во время мероприятия по сбору средств в этом месяце Байден сказал небольшой группе доноров, что планирует баллотироваться на второй срок.

"То, что он говорит публично, - это то, во что он твердо верит. Он не станет баллотироваться, если почувствует, что не может выполнять работу физически или эмоционально", - прокомментировал бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл, присутствовавший на мероприятии.

Как отмечает издание, считается, что эта информация должна ослабить предположения многих демократов о том, что Байден не станет претендовать на переизбрание, учитывая его возраст и уменьшающуюся популярность.

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Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация, что Дональд Трамп собирается принять участие в выборах президента, которые пройдут в 2024 году. В последнее время он усилил свое присутствие в медиа, а его штаб активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической рекламы против Джо Байдена.

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Автор: Катерина Комолова