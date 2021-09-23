Работу своего президента одобряют только 43% американцев.

Американцы постепенно теряют доверие к своему президенту Джо Байдену, чей рейтинг одобрения в США достиг своего минимума за восемь месяцев, что он у власти.

Об этом гласят результаты последнего социологического исследования, опубликованные компанией Gallup.

Согласно данным опроса, работу Байдена на должности президента одобряют только 43% избирателей, что на 6% меньше августовских результатов. О неодобрении его работы заявили 53% респондентов.

В целом, с начала своей каденции в январе Байден растерял 14% поддержки. Больше всего вопросов у американцев вызывает его внутренняя политика - с ней несогласны 69% респондентов, а согласны лишь 30%.

Опрос проводился с 1 по 17 сентября, в нем приняли участие 1005 совершеннолетних респондентов во всех штатах США. Погрешность составляет 4 процентных пункта.

Читайте такжеПочти половина украинцев оценивают визит Зеленского в США как удачный – опросПри этом растет популярность экс-президента Дональда Трампа. Согласно результатам другого исследования, к нему положительно относятся 48% американских избирателей, а Байдена поддерживают лишь 46%.

Байден также возглавил рейтинг неодобрения - согласно этому опросу, негативно к нему относятся 49% американцев, тогда как к Трампу - 47%.

Более того, 51% опрошенных считает, что Трамп был лучшим президентом, чем Байден. Байдена его предшественнику предпочли 49%.

Как уже сообщал УНИАН, по данным американских СМИ, Дональд Трамп собирается баллотироваться в президенты в 2024 году.

Автор: Станислав Кожемякин