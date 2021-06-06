Как подчеркнул Байден, его встреча с Путиным в Женеве состоится уже после совещаний с союзниками, партнерами и друзьями США.

Президент США Джо Байден намерен обсуждать на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы европейской безопасности и неприкосновенность суверенитета США.

Об этом сам Байден написал в своей колонке для The Washington Post. Он напомнил, что в среду отправляется в свою первую зарубежную поездку в статусе президента США и проведет ряд встреч с союзниками по НАТО, лидерами G7 и руководством Евросоюза.

Как подчеркнул Байден, его встреча с Путиным в Женеве состоится уже после встреч с союзниками, партнерами и друзьями США.

«Мы едины в ответе на российские вызовы европейской безопасности, начиная с агрессии в Украине. Не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши национальные ценности, неотделимые от наших интересов», - отметил Байден.

Как пояснил американский лидер, в своем телефонном разговоре с Путиным он был откровенным.

«США не ищут конфликта. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, где сможем работать с Россией в таких вопросах как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Вот почему я неотложно расширил договор СНВ-III на пять лет», - отметил Байден.

При этом он указал, что обозначил серьезные последствия за действия, нарушающие суверенитет США, включая вмешательство в демократические выборы.

«И президент Путин знает, что я без колебаний отвечу на вредоносную активность в будущем. Когда мы встретимся, я снова подчеркну приверженность США, Европы и подобных демократий защищать права и достоинство человека», - заключил американский президент.

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Встреча Путина с Байденом

Первая встреча президента США Джо Байдена и российского главы Владимира Путина состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Ранее старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин назвал вопросы, которые во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поднимет президент США Джо Байден.

"Вопросов действительно будет много. Одна из тем, по которым наши позиции частично совпадают, - это стратегическая стабильность... США и Россия находятся в ситуации, когда могут начать диалог на высоком уровне", - сказал он.

В частности, Грин отметил, что речь идет о диалоге по уменьшению количества наступательных вооружений.

Кроме того, по словам Грина, другими темами встречи будут кибербезопасность, удержание Россией граждан США, актуальная повестка по Украине, Беларуси, Ирану, Северной Корее, Сирии, Афганистану, Арктике, изменению климата.

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Автор: Дмитрий Захаров