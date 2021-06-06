Об этом говорится в заявлении, которое Белый дом опубликовал по случаю 40-й годовщины выявления первых случаев ВИЧ в США.

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с призывом выделить больше средств на борьбу с ВИЧ-инфекцией.

Об этом говорится в заявлении, которое Белый дом опубликовал по случаю 40-й годовщины выявления первых случаев ВИЧ в США.

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«Я запросил у Конгресса 670 миллионов долларов. Это на 267 миллионов долларов больше, чем раньше, для того, чтобы решительно снизить новые случаи ВИЧ за счет расширения доступа к лечению, расширения использования доконтактной профилактики (ДКП) и обеспечения равного доступа к услугам, свободным от стигмы и дискриминации», — говорится в обращении.

Байден подчеркнул, что несмотря на достигнутый прогресс, противостояние СПИДа еще не завершено.

«Для чествования всех, кого мы потеряли, и тех, кто живет с вирусом, а также самоотверженных опекунов, активистов и любящих людей, которые помогают нести бремя этого кризиса, мы должны заново посвятить себя уменьшению ВИЧ-инфекций и смертей, связанных со СПИДом», — отметил глава Белого дома.

В своем Twitter президент США призвал американцев продолжать «искоренять стигму, с которой сталкивается слишком много людей, и работать над тем, чтобы положить конец этой эпидемии раз и навсегда».

Борьба с ВИЧ

По состоянию на 5 июня 2021 года в США с ВИЧ-инфекцией живут более 1,2 миллиона человек и более 38 миллионов — во всем мире.

4 июня 2021 года в ООН выразили осторожный оптимизм, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), удастся преодолеть до 2030 года.

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Автор: Елена Коваленко