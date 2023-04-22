Встреча лидеров Южной Кореи и США приходится на время, когда все больше южнокорейцев говорят, что их страна должна развивать свой ядерный арсенал

На встрече с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем президент США Джо Байден пообещает предпринять "существенные шаги", чтобы подчеркнуть приверженность США сдерживанию ядерной атаки Северной Кореи на Южную Корею.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Мы чрезвычайно и интенсивно работаем с южнокорейцами чтобы предпринять необходимые шаги для подкрепления как общественного восприятия, так и реальности наших обязательств", - сказал чиновник.

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Он назвал одним из величайших достижений США то, что ряд стран Индо-Тихоокеанского региона, которые могли бы создать ядерное оружие, предпочли не делать этого из-за защиты так называемого ядерного зонтика США.

"Мы очень ясно дали понять, что наша приверженность этому ядерному сдерживанию нерушима для Южной Кореи", - сказал чиновник на условиях анонимности.

"Президент Байден… будет говорить о существенных шагах, чтобы подчеркнуть это, актуализировать это, дать понять, что все почти не сомневаются в нашей приверженности поддержке Южной Кореи, даже перед лицом провокаций со стороны Северной Кореи, бряцания оружием со стороны России и, честно говоря, амбиций по наращиванию ядерного потенциала со стороны Китая", - добавил он.

Американский чиновник не стал вдаваться в подробности, за исключением того, что эти шаги будут включать "множество вещей, связанных с определенными видами расчетов, в большей степени в отношении нашей фактической деятельности и некоторых контактов на высоком уровне между Соединенными Штатами и Южной Кореей".

Ядерное оружие у Южной Кореи - что известно

Отмечается, что встреча лидеров Южной Кореи и США приходится на время, когда все больше южнокорейцев говорят, что их страна должна развивать свой ядерный арсенал, чтобы защититься от потенциального нападения со стороны обладающей ядерным оружием КНДР и ее расширяющегося арсенала ракет и бомб.

Согласно опросу, опубликованному 6 апреля Институтом политических исследований Асан в Сеуле, 64,3% южнокорейцев поддержали разработку ядерного оружия, а 33,3% выступили против.

Опрос показал, что 52,9% жителей Южной Кореи были уверены, что Соединенные Штаты применят ядерное оружие для защиты Южной Кореи в случае ядерной атаки Северной Кореи. Но это число упало до 43,1%, когда респондентов спросили, думают ли они, что США будут рисковать своей безопасностью, чтобы защитить Южную Корею, при этом 54,2% ответили, что США не пойдут на такой риск.

Что еще могут обсуждать Байден и Юн

Другой чиновник заявил, что Соединенные Штаты приветствуют роль, которую Южная Корея сыграла в поддержке Украины, и "приветствуют дополнительные шаги, которые (она) может быть готова предпринять".

"Но мы также понимаем, что, как и в любой другой стране, они должны принимать эти решения, основываясь на собственных расчетах", - сказал он.

Чиновник также сказал, что ситуация с правами человека в Северной Корее, на которой Юн Сок Ёль обратил внимание, вероятно, станет предметом обсуждения на встрече с Байденом.

Первый чиновник добавил, что встреча, являющаяся лишь вторым государственным визитом при администрации Байдена, отразит высокую оценку президентом США сильного лидерства Юна и его сближение с Японией, другим ключевым союзником США в Северо-Восточной Азии.

Байден также высоко оценил огромные инвестиции Южной Кореи в технологии США с момента вступления Юна в должность, которые в настоящее время приближаются к 100 миллионам долларов, отметил один из чиновников.

Ядерное оружие - новости

Как сообщал УНИАН, Китай планирует построить ядерный реактор для производства плутония, который можно использовать для изготовления ядерного оружия, в 217 километрах от Тайваня. Пекин находится на пути к значительному расширению своего ядерного арсенала, чтобы увеличить его до уровня США и России и стать третьей ядерной сверхдержавой.

Тем временем, российский диктатор Владимир Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Однако глава Китая Си Цзиньпин пресек ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, заявив, что применение этого типа оружия "нельзя допустить" в контексте войны против Украины.

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