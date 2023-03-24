Генерал США отметил, что незаконная и ничем не спровоцированная война РФ против Украины угрожает миру в Европе и глобальной стабильности в целом.

США впервые в истории столкнулись с двумя ядерными державами, которые угрожают их интересам. Но война с Россией и Китаем не является неизбежной.

Об этом глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил на слушаниях в Конгрессе США. По его словам, международный порядок, основанный на правилах, которые поддерживали мир между великими державами после окончания Второй мировой войны, находится в стрессовом состоянии.

"Впервые в истории США столкнулись с двумя крупными ядерными державами, чьи жизненно важные интересы национальной безопасности конкурируют с нами. И КНР, и РФ имеют средства угрожать нашим интересам и нашему образу жизни. Но война с Россией или Китаем не является ни неизбежной, ни неотвратимой", - сказал Милли.

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Он назвал вызовом Китай, который стремится к доминированию в Индо-тихоокеанском регионе.

"КНР намерена стать региональным гегемоном в западной части Тихого океана и Азии в течение следующих 10 лет и к 2049 году превзойти общий военный потенциал Соединенных Штатов", - сказал Милли.

Генерал США отметил, что Россия является острой угрозой и остается опасной. Незаконная и ничем не спровоцированная война России против Украины угрожает миру на европейском континенте и глобальной стабильности в целом.

"Мы поддерживаем Украину и ее борьбу за защиту своего суверенитета, а также поддерживаем наших союзников по НАТО с передовым присутствием США в каждой стране на восточном фланге НАТО. Эта борьба не только в интересах Украины, но и в интересах США - защитить систему, которая предотвращала войну великих держав на протяжении восьми десятилетий", - сказал Милли.

Война США и Китая - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее генерал США Майк Минихан предположил, что война между США и Китаем может начаться в 2025 году из-за Тайваня. По его словам, выборы президента США 2024 года создадут "рассеянную Америку", чем может воспользоваться лидер Китая Си Цзиньпинь.

Президент Чехии Петр Павел также считает, что из-за президентских выборов США могут утратить интерес к Украине, поскольку во внешней политике основной темой станут американо-китайские отношения.

Тем временем, глава Института изучения войны (ISW) Джек Кин считает, что США потеряют статус мирового лидера, если откажутся от дальнейшей поддержки Украины в войне против РФ. Это повлечет дальнейший "разнос" мировой системы безопасности.

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