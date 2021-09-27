78-летний президент США попал под программу дополнительной вакцинации по праву возраста.

После того, как администрация США по контролю за продовольствием и медикаментами одобрила применение бустерных прививок от коронавируса, президенту Джо Байдену ввели третью дозу вакцины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Прививку препарата Pfizer/BioNTech ему поставили 27 сентября.

"Бустерная прививка важна, но самое важное, что нам нужно сделать, - это сделать прививки как можно большему числу людей", - заявил Байден перед уколом.

Читайте такжеВ США выбросили 15 миллионов доз вакцин от коронавирусаОн напомнил, что хотя бы одну дозу вакцины получило уже подавляющее большинство американцев - более 77% взрослого населения.

"Около 23% не делали прививок. И это абсолютное меньшинство наносит огромный ущерб остальной части страны. Это пандемия непривитых. Вот почему я расширяю требования насчет вакцинации везде, где только могу", - заявил Байден перед уколом.

Happening Now: President Biden delivers remarks and receives his COVID-19 booster shot. https://t.co/ksllh16p7w — The White House (@WhiteHouse) September 27, 2021

78-летний президент США получил право получить вакцину в соответствии с новым руководством Центров по контролю заболеваний США.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 от Pfizer в конце 2020 года, а вторую - в январе.

Напомним, что кампания по дополнительной вакцинации от COVID-19 в Соединенных Штатах началась 25 сентября. Таким образом, Байден получил прививку одним из первых.

Третью прививку рекомендуют получать людям в возрасте 65 лет и старше, а также людям в возрасте 18-64 лет, которые могут столкнуться с серьезными осложнениями при заболевании COVID-19 (речь идет о людях с хроническими заболеваниями и людях, чья профессиональная деятельность увеличивает их риск заражения).

Автор: Станислав Кожемякин