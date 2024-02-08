Сенаторы не набрали достаточного количества голосов для начала рассмотрения этого вопроса.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден резко критиковал республиканцев в Конгрессе после того, как Республиканская партия Сената заблокировала продвижение двухпартийного соглашения о границе и пакета помощи Украине и Израилю.

Об этом пишет CNN. По словам Байдена, он "никогда не думал, что увидит что-то подобное, что мы видим сейчас" на Капитолийском холме. Американский лидер обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в том, что он угрожал законодателям "возмездием", если они поддержат этот пакет.

"Республиканцы отступают, потому что им звонит Дональд Трамп и угрожает", – добавил Байден.

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Что предшествовало

Вечером 7 февраля (по Киеву) в Сенате США состоялось голосование по дальнейшему рассмотрению закона о помощи Украине, Израилю, Тайваню и безопасности американской границы. Однако оно оказалось провальным.

Сенаторы не смогли набрать необходимого количества голосов для продвижения рассмотрения документа (для этого нужно 60 голосов). По итогам голосования стало известно, что 49 сенаторов проголосовали "за", 50 – "против".

В то же время в СМИ писали, что существует и план "Б" – демократы в Сенате готовились разделить вопросы иностранной помощи Украине, Израилю, Тайваню и границы.

Напомним, что Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование, где предусмотрены деньги и для Украины, еще в октябре 2023 года. Однако его до сих пор не одобрили.

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