Это был первый разговор после того, как французский президент во время визита в Китай заявил, что Европа должна "отделиться" от США.

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон впервые провели диалог после того, как французский президент во время визита в Китай заявил, что Европа должна "отделиться" от США.

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию в Украине и в Тайваньском проливе, передает Голос Америки. В частности, президенты подтвердили важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе, а подробнее обсудили Китай и Судан.

При этом в Елисейском дворце сообщили, что президенты "обменялись взглядами" на ситуацию в Украине.

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"...Президенты обменялись мнениями о событиях на поле боя, а также о поддержке, которая предоставляется Украине. Они подтвердили свою решимость продолжать поддержку в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Напомним, Макрон во время визита в Китай заявил, что Европа не должна быть "вассалом" США. Эти слова спровоцировали широкую критику в странах Запада.

Визит Макрона в Китай

5 апреля стало известно, что в Китай поедут президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе визита они намеревались убедить главу страны Си Цзиньпина не поддерживать войну президента РФ Владимира Путина против Украины, а в идеале - принудить его к миру.

Тогда же аналитики заявили, что европейским лидерам вряд ли удастся как-то повлиять на Си, поскольку тот не доверяет им из-за зависимости политики Европы от политики США.

А 6 апреля во время переговоров Макрон призвал китайского лидера Си Цзиньпина "привести в чувство" Россию и посадить ее за стол переговоров, чтобы прекратить войну в Украине.

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