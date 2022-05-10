В Белом доме отметили, что пока не могут анонсировать визит президента в Украину.

Президент США Джо Байден хотел бы приехать в Украину, но запланированных поездок пока нет.

Об этом заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, передает The Hill.

"Сейчас поездка не запланирована. Но, опять же, он хотел бы поехать в Украину. У меня просто нет ничего запланированного или чего-то, что можно было бы анонсировать сейчас", - заявила Псаки.

Напомним, что 8 мая первая леди США Джилл Байден неожиданно приехала в Украину, в отличие от своего мужа. В Ужгороде она встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской, вместе с которой посетила школу, в которой размещены переселенцы.

После визита в Ужгород госпожа Байден сообщила в этот День матери она хотела быть с украинскими матерями и их детьми.

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