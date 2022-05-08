В Ужгороде Джилл Байден пообщалась с украинскими переселенцами.

Первая леди США Джилл Байден после визита в Ужгород, сообщила, что в этот День матери она хотела быть с украинскими матерями и их детьми.

Об этом она написала в "Твиттере". Джилл Байден отметила, что в последние несколько месяцев слишком многим украинцам пришлось покинуть свои дома, оставить своих близких.

Также первая леди США объяснила, почему решила не ограничиваться встречами с украинскими беженцами в Румынии и Словакии, и, несмотря на опасность, приехать в Украину.

"Я надеюсь, что, находясь здесь, я смогу передать, насколько их сила и стойкость вдохновляют мир, и напомнить им, что они не одиноки",- написала Джилл Байден.

"Как мать, я могу только представить, какое горе и тревогу они должны испытывать каждый день из-за неспровоцированного нападения России. Я своими глазами видела, как жители Словакии и Румынии открыли свои дома, свои школы, свои больницы и свои сердца" - написала Байден.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украину посетила первая леди США Джилл Байден. В Ужгороде она встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской, вместе с которой посетила школу, в которой размещены переселенцы.

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