Решение о принятии мер принудительного характера еще в конце ноября 2022 года вынес суд Международного финансового центра "Астана".

В Казахстане арестовали имущество главного оператора российских космодромов - Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры.

Формальным поводом стала задолженность на 13,5 млрд тенге, или 2 млрд рублей перед предприятием "Байтерек". Задолженность возникла из-за ущерба окружающей среде за запуском ракеты "Союз-5", пишет издание The Moscow Times.

Служба приставов Казахстана запретила Центру выводить активы из страны, а ее руководителю запрещено покидать республику до окончания следственных действий. Решение о принятии мер принудительного характера еще в конце ноября 2022 года вынес суд Международного финансового центра "Астана".

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Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек" было создано в 2005 году для реализации общей программы освоения космоса. Она предполагала переход на использование экологически чистых ракет-носителей вместо ракет на опасном гептиле.

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