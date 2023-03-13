В Казахстане арестовали имущество главного оператора российских космодромов - Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры.
Формальным поводом стала задолженность на 13,5 млрд тенге, или 2 млрд рублей перед предприятием "Байтерек". Задолженность возникла из-за ущерба окружающей среде за запуском ракеты "Союз-5", пишет издание The Moscow Times.
Служба приставов Казахстана запретила Центру выводить активы из страны, а ее руководителю запрещено покидать республику до окончания следственных действий. Решение о принятии мер принудительного характера еще в конце ноября 2022 года вынес суд Международного финансового центра "Астана".
Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек" было создано в 2005 году для реализации общей программы освоения космоса. Она предполагала переход на использование экологически чистых ракет-носителей вместо ракет на опасном гептиле.
Казахстан и РФ - последние новости
Британская компания KAZ Minerals, один из ведущих производителей меди в Казахстане, заморозила инвестиции в проект по развитию Баимской рудной зоны на Чукотке.
Власти Казахстана изменили правила оформления постоянного проживания для россиян на своей территории. Теперь им нужно иметь заграничный паспорт.