Отмечается, что в рамках учений отдельно проводится проверка определенной спецподготовки подразделений специального назначения.

На юге Азербайджанской Республики близ границ Ирана начались учения воинских частей Сил специального назначения.

Об этом сообщает Report, ссылаясь на информацию Министерства обороны Азербайджана.

Учения проводятся под руководством командующего Силами специального назначения генерал-лейтенанта Хикмета Мирзоева. Воинские части были подняты по сигналу "Тревога".

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Привлеченные к учениям части и подразделения ВВС и ракетно-артиллерийских войск страны сосредоточились в соответствующих аэродромах и районах, организовано взаимодействие с другими видами войск.

Согласно плану, на последующих этапах учений подразделения специального назначения выполнят ряд задач во взаимодействии с оказывающими им поддержку Военно-воздушными силами и подразделениями ракетно-артиллерийских войск.

Отмечается, что в рамках учений отдельно проводится проверка определенной спецподготовки подразделений специального назначения.

Ранее Азербайджан и Армения согласились на размещение гражданской миссии Евросоюза на общей границе между двумя странами. Ее цель — укрепить доверие между государствами и внести вклад в работу пограничных комиссий.

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