Соглашение было достигнуто в рамках встречи с европейскими лидерами.

Азербайджан и Армения согласились на размещение гражданской миссии Евросоюза на общей границе между двумя странами. Ее цель — укрепить доверие между государствами и внести вклад в работу пограничных комиссий.

Как передает портал Reuters, соглашение было достигнуто в четверг, 6 октября, в рамках первого собрания Европейского политического сообщества в Праге. В переговорах приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой они признают территориальную целостность и суверенитет друг друга", — говорится в заявлении Европейского совета.

Видео дня

Гражданская миссия ЕС на границе двух стран начнется в октябре и продлится не больше двух месяцев. Ее цель — "укрепить доверие и, посредством своих отчетов, внести вклад в работу пограничных комиссий".

Конфликт между Арменией и Азербайджаном: основные подробности

В начале августа Баку обвинил Ереван в нарушении соглашения касательно Карабаха. Войска Армении нанесли удар, в результате которого погиб азербайджанский солдат.

После этого в Баку объявили о проведении операции "Возмездие". Ее целью была демилитаризация территории Нагорного Карабаха. В конце августа Азербайджан взял город Лачин, который в течение 30 лет контролировала Армения.

В СМИ 13 сентября появилась информация о заключении перемирия между двумя странами. Но в тот же день Азербайджан обвинил Армению в широкомасштабной провокации с обстрелами.

Вас также могут заинтересовать новости: