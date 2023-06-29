По словам канцлера Австрии, его страна будет выступать против принятия гарантий безопасности для Украины на уровне ЕС.

Австрия будет выступать против предоставления гарантий безопасности для Украины на уровне Евросоюза и откажется дать свое согласие на такие обязательства.

Об этом 29 июня заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в кулуарах первого дня саммита ЕС, пишет DW. По его словам, аналогичную позицию якобы занимают также Ирландия, Кипр и Мальта.

"Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде они (гарантии безопасности, - ред.) не могут существовать", - сказал Нехаммер.

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Ряд руководителей стран ЕС накануне двухдневной встречи призвали Брюссель обеспечить гарантии безопасности Украине после окончания развязанной Россией войны. Эти гарантии могут включать конкретные обещания военной помощи или обязательства по оказанию помощи в случае нападения.

Канцлер Германии Олаф Шольц в кратком комментарии на тему гарантий безопасности заявил, что его страна "совместно с ближайшими союзниками уже длительное время ведет такие дискуссии с Украиной" и продолжит их.

Отмечается, что в проекте итогового коммюнике участников саммита стран ЕС речь идет не о гарантиях безопасности, а об обещаниях в сфере безопасности. Это, как правило, не подразумевает прямую военную поддержку.

"Европейский Союз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обещания в области безопасности в отношении Украины, которые помогут Украине в долгосрочной обороне, сдерживании актов агрессии и противодействия усилиям по дестабилизации", - говорится в проекте документа.

Гарантии безопасности для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Польша, Чехия и Словакия в совместном заявлении подчеркнули, что Киев нуждается в гарантиях безопасности от НАТО еще до вступления в Альянс.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что на июльском саммите НАТО Украина стремится получить гарантии безопасности от стран-партнеров на время, пока наше государство присоединение к Альянсу.

Впрочем, Украина до сих пор не получила гарантий безопасности от мирового сообщества во избежание нападения на ее территорию в послевоенный период. По словам дипломата Валерия Чалого, на ближайшем саммите НАТО не готовится ни одна из них.

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