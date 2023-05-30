Речь идет о вступлении в НАТО, соглашении с ядерной державой и самостоятельном изготовлении дальнобойных ракет

Украина до сих пор не получила гарантий безопасности от мирового сообщества во избежание нападения на ее территорию в послевоенный период. Дипломат Валерий Чалый в эфире Эспрессо заявил, что на ближайшем саммите НАТО не готовится ни одна из них.

"Нас могут успокаивать так называемыми гарантиями безопасности, но на саммит НАТО не готовится ни одна из них. Не рассматривается ни сейчас, ни в перспективе. Если мы в середине переговоров не скажем: покажите, что будет сдерживать РФ и как это решается. Если нет, все силы и возможности направить на производство ракетоносителей, а дальше время покажет", - сказал Чалый.

Дипломат заявил, что есть три варианта реальных гарантий безопасности: вступление в НАТО, двустороннее соглашение с ядерной державой и самостоятельное изготовление дальнобойных ракет. Что касается последних, то по мнению Чалого на первом этапе они должны бить на расстоянии до 1000 километров и их объем должен измеряться тысячами, а затем увеличивать дальность до 5,5 тыс км.

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"Я не хочу, чтобы мы оказались у разбитого корыта, если мы не получим сразу зонтик НАТО и при том не будем иметь никакого оружия сдерживания. В течение нескольких лет, когда мы будем деоккупировать территорию, надо задать вопрос руба: или мы часть коллективной безопасности (при этом Россия не решится предпринять какие - то шаги против всего НАТО), или если это не реалистично, то надо либо двустороннее соглашение с ядерной державой, либо придется поднимать все свои возможности, чтобы делать ракеты, которые достигают Москвы и центров принятия решений", - отметил он.

Гарантии безопасности для Украины: что известно из актуального

Польша, Чехия и Словакия выступили с совместным заявлением о том, что Киев нуждается в гарантиях безопасности от НАТО еще до вступления в Альянс. По мнению премьер-министров этих стран, уже пора планировать послевоенные гарантии для Украины.

Лидеры G7 высказались, что Россия начала войну и должна ее завершить. На совместном саммите они говорили о гарантиях безопасности для Украины.

Франции заявила, что страна готова стать одним из гарантов безопасности для Киева. С таким заявлением выступил представитель Министерства иностранных дел страны.

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