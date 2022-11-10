Австрийский министр финансов назвал поддержку Украины важным вопросом и вкладом в стабильность в Европе.

Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что его страна выделит еще десять миллионов евро для поддержки Украины.

Как сообщает АРА, такое заявление прозвучало на встрече министра финансов Австрии с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одилем Рено-Бассо. Они пообщались в рамках всемирной конференции по климату, которая проходит в Египте.

Австрийский министр назвал поддержку Украины важным вопросом и вкладом в стабильность в Европе.

Видео дня

"Таким образом мы выражаем нашу солидарность с населением и делаем устойчивый вклад в стабильность в Европе", – подчеркнул Бруннер.

Война в Украине: роль Австрии

В сентябре 2022 года глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что российский президент Владимир Путин все еще ставит перед собой цель уничтожить Украину.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер также прокомментировал обстрел оккупационными российскими войсками Киева 26 июня. Он призвал остановить кровопролитие.

Ранее президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что Европа будет делать все для того, чтобы как можно быстрее прекратить развязанную РФ войну против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: