Правительство Австрии согласилось с идеей ограничения цен на электроэнергию.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Австрия заявила о намерении поддержать общеевропейское ограничение цены на электроэнергию.

Такое заявление сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает Reuters.

Правительство Австрии согласилось с идеей ограничения цен на электроэнергию, хотя первоначально чиновники относились к этому скептически. На смену решения повлиял существенный рост цен, вызванный стремительным подорожанием газа после вторжения России в Украину.

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"Мы должны наконец остановить безумие, которое происходит на энергетических рынках. И это может произойти только благодаря европейскому решению", – заявил Нехаммер. Он добавил, что попытается убедить всех несогласных. А также призвал все 27 государств – членов ЕС "объединиться, чтобы немедленно остановить этот взрыв цен".

По словам главы австрийского правительства, рыночная цена на электроэнергию должна снизиться и ее необходимо отделить от газа, чтобы приблизить к фактическим издержкам производства.

"Мы не можем позволить Путину каждый день определять европейскую цену на электроэнергию", – заявил Нехаммер.

Цены на электроэнергию в Европе:

Базовая цена на электроэнергию в Европе в пятницу, 26 августа, превысила €800 за мВт/час. Это почти в десять раз больше, чем в прошлом году.

Цены на электроэнергию бьют рекорды почти ежедневно, поскольку Россия ограничивает поставки природного газа накануне зимнего отопительного периода. Беспрецедентный рост цен на энергию подпитывает инфляцию и грозит финансам домохозяйств и предприятий всей Европы.

30 августа 2022 года цены на электроэнергию в Восточной Европе в 9 раз превысили цену в Украине.

Экспорт украинской электроэнергии:

Украинская энергосистема работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E с 16 марта.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня 2022 года Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. На первом этапе пропускная способность экспорта и импорта будет ограничена объемом до 100 МВт только в направлении Румынии и будет распределяться на суточных аукционах.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, украинская энергосистема может экспортировать почти в 17 раз больше электроэнергии, чем предусмотрено ограниченным объемом в 100 МВт сейчас.

Украинская энергосистема работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E с 16 марта. В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

29 июня 2022 года в "Укрэнерго" заявили о том, что экспорт электроэнергии в ЕС даст Украине десятки миллиардов гривень.

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