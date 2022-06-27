Нехаммер подчеркнул, что фотографии, которые австрийцам передали из мэрии Киева, проверены и подтверждены как подлинные.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер прокомментировал обстрел оккупационными российскими войсками Киева 26 июня.

Об этом он сообщил в Facebook.

Канцлер опубликовал фотографии последствий ракетного обстрела Киева и призвал остановить кровопролитие.

Нехаммер подчеркнул, что фотографии, которые австрийцам передали из мэрии Киева, проверены и подтверждены как подлинные.

"Жестокие ракетные обстрелы мирных жителей невыносимы. Я не понимаю, как можно совершать такие преступления. Кровопролитие должно наконец прекратиться", – написал канцлер Австрии.

Ракетный удар по Киеву 26 июня 2022:

Утром 26 июня под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянного девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку.

Также спасли ее мать-38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали в общем четырех пострадавших.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

Ряд европейских политиков заявили, что это - сигнал для саммита "Большой семерки" (G7) в Замке Ельмау (Бавария, Германия), которая проходит в воскресенье, 26 июня.

По данным ГСЧС, очаги возгорания обстрелянного многоэтажки в Киеве ликвидирован.

Полковник объяснил, почему Россия 26 июня обстреляла Киев.

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