Важно не допустить разделения Европы, заметил австрийский лидер.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что Европа будет делать все для того, чтобы как можно быстрее прекратить развязанную РФ войну против Украины.

Об этом он заявил накануне саммита "Инициативы трех морей", который состоится в Риге (Латвия), информирует Oberösterreichisches Volksblatt.

"Мы не позволим себя разделить и сделаем все возможное, чтобы как можно скорее прекратить российскую захватническую войну и восстановить мир", – заявил Ван дер Беллен.

Австрийский лидер также подчеркнул, что Европа объединена "в трудные времена, когда ужасы войны вернулись".

Сегодня Ван дер Беллен прибудет в Ригу, где встретится со своими коллегами из стран Центральной и Восточной Европы и продемонстрирует солидарность с Украиной.

"Инициатива трех морей" включает 12 стран ЕС от Балтийского до Адриатического и Черного морей. Как отмечают австрийские медиа, эти страны опасаются, что они могут стать следующей мишенью агрессии российского диктатора Владимира Путина. Польша настаивает на включении Украины в "Инициативу трех морей".

Как сообщал УНИАН, 17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также в заключении Еврокомиссии перечислены семь требований к Украине, в частности, в сфере верховенства права и противодействия коррупции.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что это должно быть сделано с пониманием, что Украина должна воплотить ряд важных реформ.

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