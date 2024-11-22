Эти ракеты позволили бы Украине бить по российскому ВПК, считает Романенко.

Ракеты Tomahawk значительно увеличили бы украинские возможности по ударам вглубь территории России. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Ракеты, которые разрабатывались в прошлом столетии. Они применяются в локальных войнах американцами и не только. Это новые способности. Безусловно было бы очень хорошо - на тысячи километров. Это именно то, чего нам не хватает", - сказал Романенко.

Генерал-лейтенант отметил, что Украина долгое время пыталась получить разрешение на использование западного оружия малой дальности на удары вглубь РФ. Так что процесс получения Tomahawk может занять еще больше времени.

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"Tomahawk имеют большую дальность, тысячу километров. Нам нужны эти способности, чтобы бить по предприятиям, которые производят оружие. В радиусе этих 300 километров россияне много убрали. А перспектива по Tomahawk непростая, с учетом того, как долго они принимали решение по ракетам на дальность 300 километров. Безусловно, нам надо за это бороться, они нам нужны. Но на текущее время маловероятно, что они передадут. Если ситуация будет глобально ухудшаться, то возможно нам с нашими союзниками придется отвечать за это. Впрочем, как всегда, это может быть долгий процесс", - добавил Романенко.

Ракеты Tomahawk: что надо знать

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, вопрос передачи Украине ракет Tomahawk является нереалистичным. И одна из причин - эти ракеты в основном запускают с кораблей.

Зато военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что на складах США есть около 2500 таких ракет. И передача Киеву даже 5% от них значительно помогла бы Украине в войне против России.

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