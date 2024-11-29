В вопросе ракет средней дальности, к которым относятся типа Tomahawk, Украина может надеяться не только на США.

Недавно была принята резолюция Парламентской ассамблеи НАТО о предоставлении Украине ракет средней дальности, к которым, в частности, относятся ракеты типа Tomahawk. Народный депутат, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, глава постоянной украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев прокомментировал это событие.

В эфире телемарафона он отметил, что эта резолюция носит рекомендательный характер. Важно то, что Украина подняла этот вопрос на политический уровень, ведь такое мощное оружие имеют не только США, но и другие страны-члены НАТО. Чернев добавил, что никто не голосовал против правки о предоставлении Украине ракет средней дальности.

"Кстати, не только баллистических, но и крылатых ракет, в том числе. Но это там не уточняется. То есть вообще ракет средней дальности. Резолюция также была единогласно поддержана всеми представителями, всех стран", – акцентировал глава постоянной украинской делегации в ПА НАТО.

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Чернев отметил, что в вопросе ракет средней дальности, к которым относятся типа Tomahawk, Украина может надеяться не только на США. Такое мощное оружие есть у других партнеров.

"Есть в том числе, у Франции, у Британии. Британия – оператор также ракет Tomahawk тех же. У Франции есть дальнобойные SCALP. То есть, если поискать по нашим партнерам, странам-членам НАТО, то в принципе можно найти, и они могут поделиться", – сказал он.

По мнению депутата, основной вопрос заключается в том, что обычно, первыми решение все же должны принять Соединенные Штаты. Это можно было видеть в течение всего полномасштабного вторжения РФ в Украину. Исключением была ситуация с Британией, которая первой предоставила танки Challenger или ракеты Storm Shadow.

"Первыми принимали решения США, а другие страны шли в их фарватере. Как это было с предоставлением разрешения бить по территории РФ ракетами малого радиуса, такими как ATACMS или Storm Shadow/ SCALP. Поэтому наши партнеры точно имеют это, но, я думаю, что все же первое решение будет за Соединенными Штатами", – подчеркнул Чернев.

Отдельно депутат поделился наблюдениями относительно влияния на партнеров Украины демонстративного удара России "Орешником" по Днепру. По его словам, с одной стороны, это новое вооружение – новая аэробаллистическая ракета, а с другой – это баллистическая ракета. Такими Россия забрасывает территорию Украины с начала полномасштабного вторжения.

"То есть, я бы не сказал, что это такой новый этап эскалации, с одной стороны. С другой – все же новый вид ракет, который РФ имеет возможность производить даже под санкциями", – отметил Чернев.

Резолюция ПА НАТО о ракетах для Украины

Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию о помощи Украине. Речь идет о предоставлении Украине ракет средней дальности (от 1000 до 5 500 километров), которые могут добраться до стратегических глубин противника, к примеру, ракеты типа Tomahawk.

В резолюции также говорится о том, что украинской стороне предоставляется разрешение наносить удары предоставленным вооружением по российским военным целям. Кроме того, был предоставлен еще ряд обещаний Украине – в частности, относительно долгосрочной поддержки украинского государства в области безопасности.

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