Он поможет обеспечить раннее предупреждение о любых угрозах против шлюза гуманитарной и военной помощи.

Австралия развернет военный самолет-разведчик E-7A Wedgetail в Европе, чтобы помочь Украине.

Как пишет CNN со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии, самолет будет действовать за пределами Украины - его отправят в октябре в Германию, где он и будет находиться в течение шести месяцев.

Отмечается, что E-7A Wedgetail должен помочь "защитить жизненно важные ворота международной гуманитарной и военной помощи Украине". Этот самолет сможет обеспечить раннее предупреждение о любых угрозах за пределами Украины против шлюза гуманитарной и военной помощи.

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Вместе с E-7A Wedgetail Австралия отправит в Европу до 100 членов экипажа и вспомогательного персонала. В офисе австралийского премьера добавили, что развертывание "будет интегрироваться с усилиями наших партнеров, включая Соединенные Штаты, и поддерживать многоуровневую защиту, которая существует для помощи Украине". Однако там отмечают, что австралийский персонал и имущество не будут задействованы в войне в Украине и будут работать за пределами РФ, Беларуси и нашей страны.

E-7A Ведгетаил - что известно

Как известно, Boeing 737 AEW & C - это самолет ДРЛС (система дальнего радиолокационного слежения) американского производства. Он был создан на базе Boeing 737-700 по заказу Королевских ВВС Австралии и получил обозначение E-7A Wedgetail.

Этот самолет специализируется на разведке и наблюдении. В ВВС США отмечают, что он сочетает в себе "радар дальнего обзора, вторичный радар и тактическую/стратегическую систему передачи голоса и данных, чтобы обеспечить платформу раннего предупреждения и управления в воздухе".

Сейчас E-7A Wedgetail состоит также на вооружении армий Турции, Южной Кореи и Великобритании. В апреле 2022 года стало известно, что США планируют до 2027 года заменить старые разведчики E-3 именно разведывательными самолетами серии E-7.

Авиация для Украины

В мире создана коалиция стран, которые помогут Украине с современной боевой авиацией. Великобритания, Дания и Нидерланды являются одними из лидеров - они будут заниматься подготовкой украинских пилотов на F-16. Также в этом списке есть США, Бельгия, Норвегия и ряд других государств.

По данным Politico, Украина может получить первые F-16 уже в начале 2024 года. Министр обороны Алексей Резников уточнил, что самолеты предоставят Украине не раньше Нового года.

В то же время Швеция одобрила обучение пилотов ВСУ на истребителях JAS 39 Gripen.

Депутат польского Сейма нескольких каденций, историк и публицист Мирослав Чех считает, что Украина может получить также F-18. Так, Австралия переходит на F-35 и готова передать Украине F-18, которые находятся в консервации.

Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41 истребителя F / A-18 Hornet Королевских ВВС Австралии (RAAF) в Киев, вместо их запланированного уничтожения.

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