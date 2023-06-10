Российской авиации и армии придется прятаться в глубине территории РФ.

Осенью в Украину могут прибыть не только истребители F-16, но и F-18, которые готова передать Австралия.

Об этом сообщил в эфире "Эспрессо" депутат польского Сейма нескольких каденций, историк и публицист Мирослав Чех. По его словам, от нового воздушного флота Украины России надо будет прятаться в глубине своей территории.

"На осень еще прилетят F-16 в Украину, а может и F-18. Я ранее говорил, что украинские F-16 стоят на аэродромах в Нидерландах. А также Австралия переходит на F-35 и готова передать Украине F-18, которые так же находятся в консервации. С F-16 и F-18 воздушный флот Украины будет большим и мощным, а России надо будет прятаться в глубине своей территории. То есть демилитаризованная зона, о которой говорил генерал Залужный на какую-то глубину российской территории, намечается, что это произойдет", - подчеркнул польский политик.

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По его мнению, это возможности на будущее и пока он не хотел бы говорить категориями "что это уже произошло".

Истребители для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, Украина уже сформировала первый список пилотов для обучения на западных истребителей. Польша и Нидерланды готовы начать обучение.

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры готовы предоставить Украине "мощную" количество истребителей. Сейчас партнеры знают, какое количество боевых самолетов необходимо Украине.

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