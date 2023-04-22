После обновления срок службы этих истребителей будет увеличен с 6 до 10 тысяч летных часов.

В Соединенных Штатах Америки собираются провести модернизацию до 25 самолетов F/A-18 Super Hornet. Срок службы этих истребителей намерены увеличить на 4 тысячи летных часов.

Как сообщается на сайте Пентагона, соответствующий заказ получила компания Boeing. Его сумма составляет 313,4 миллиона долларов.

После модернизации срок службы этих самолетов будет увеличен с 6 до 10 тысяч летных часов. Также истребители оборудуют новой авиационной электроникой уровня Block III.

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По предварительному плану, работы по модернизации самолетов завершатся в феврале 2025 года.

Истребитель F/A-18 Super Hornet

Самолет F/A-18 является наиболее универсальным истребителем четвертого поколения в мире. Ранее эти самолеты запросила у Финляндии Украина. Официальный запрос отправило украинское правительство после визита премьер-министра Санны Марин в Киев в марте 2023 года.

Однако министр обороны Финляндии Антти Кайкконен считает эту дискуссию "не актуальной". Отмечается, что эти самолеты в течение ближайших лет будут использоваться финскими военными.

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