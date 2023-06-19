Глава Минобороны отметил, что он просил также артиллерию, снаряды, танки и прочее.

Министр обороны Алексей Резников озвучил сроки предоставления западных боевых самолетов Украине. Он отметил, что это произойдет не раньше Нового года.

"Не раньше (Нового года Украина получит истребители - УНИАН). И это символично. Потому что я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санта Клаусу, где я прошу помощь в интересах детей Украины, чтоб они могли учиться, ходить в школы и садики. Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и так далее", - поделился Резников в интервью "Настоящее время".

Кроме того, глава Минобороны Украины отметил, что в письме к Санта Клаусу нарисовал маленький самолетик, поэтому было бы логично, чтобы к Новому году "первый F-16 все-таки взлетел".

Истребители для Украины - последние новости

Ранее министр обороны Алексей Резников отметил, что украинские пилоты смогут освоить истребители F-16 примерно за 4 месяца.

15 июня по результатам встречи глав минобороны стран-членов НАТО и контактной группы по вопросам обороны Украины Резников заявил, что услышал важные новости о "коалиция истребителей".

При этом в Минобороны Украины указали что для победы Украине нужно будет четыре эскадрильи, а это 48 самолетов.

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