В Австралии столкнулись два самолета: все пассажиры и пилоты погибли (видео)
19:15, 19 февраля 2020Мир
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По предварительным данным, пилоты могли не увидеть друг друга из-за облака.
Два самолета столкнулись в небе над Австралией: есть погибшие
В небе над австралийским Мельбурном столкнулись два самолета.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, погибли все, кто был на борту, - это два пилота и два пассажира.
Машины были небольшие, одна частная, другая – принадлежала летной школе. Вылетели с разных аэродромов. По предварительным данным, пилоты могли не увидеть друг друга через облако.
Ранее УНИАН сообщал, что легендарный баскетболист НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли. На борту воздушного судна было еще восемь человек кроме Брайанта.
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