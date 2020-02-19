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В Австралии столкнулись два самолета: все пассажиры и пилоты погибли (видео)

19:15, 19 февраля 2020
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, погибли все, кто был на борту, - это два пилота и два пассажира.

Машины были небольшие, одна частная, другая – принадлежала летной школе. Вылетели с разных аэродромов. По предварительным данным, пилоты могли не увидеть друг друга через облако.

Ранее УНИАН сообщал, что легендарный баскетболист НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли. На борту воздушного судна было еще восемь человек кроме Брайанта.

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