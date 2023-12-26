Государственное телевидение Ирана прервало свои обычные трансляции, чтобы объявить о смерти Мусави.

В результате авиаудара Израиля в понедельник по пригороду Дамаска погиб высокопоставленный иранский генерал, сообщили иранские государственные СМИ. Иранские официальные лица и союзные группировки боевиков в регионе поклялись отомстить за это убийство, пишет Insider.

"Этот поступок является признаком разочарования и слабости сионистского режима в регионе, за что он, безусловно, заплатит высокую цену", - заявил президент Ирана Эбрагим Раиси.

Убийство Сейеда Рази Мусави, давнего советника иранской военизированной Революционной гвардии в Сирии, произошло на фоне продолжающихся опасений, что война между Израилем и ХАМАС может вызвать региональные последствия.

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"У израильских военных, очевидно, есть работа по защите интересов безопасности Израиля", - заявил на пресс-конференции представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, добавив, что он не будет комментировать отчет.

По данным агентства Reuters, государственное телевидение Ирана прервало свои обычные трансляции, чтобы объявить о смерти Мусави. Мусави руководил координацией военного альянса между Сирией и Ираном, который направил сотни членов Революционной гвардии в Сирию для обучения боевиков из Ирака, Афганистана и Пакистана для борьбы с противниками режима сирийского диктатора Башара Асада, сообщает Reuters.

Государственные СМИ Ирана описали Мусави как близкого соратника генерала Касима Сулеймани, главы иранского элитного подразделения "Кудс", который был убит в результате удара американского беспилотника в Ираке в январе 2020 года.

В начале этого месяца в Сирии в результате ударов Израиля погибли еще два генерала.

В понедельник Израиль нанес удар по району Сайида Зейнаб, расположенному недалеко от шиитской мусульманской святыни. Президент Ирана Эбрагим Раиси в своем заявлении заявил, что Мусави "принял мученическую смерть, когда служил советником фронта сопротивления, защищая святыни в Сирии, а также защищая исламские идеалы".

Хосейн Акбари, посол Ирана в Сирии, осудил убийство, заявив, что Мусави находился в Сирии в качестве "формального военного советника".

"(Израиль) обязательно получит ответ на это преступление в нужное время и в нужной ситуации", - сказал Акбари, выступая из Дамаска.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что израильские военные атаковали Мусави после того, как он вошел на ферму в этом районе, которая предположительно была одним из нескольких офисов "Хезболлы".

Позиция Ирана - детали

В Иране казнили мужчину, которого обвинили в работе на израильскую разведывательную службу Моссад.

Как сообщает иранское агентство IRNA, казнь состоялась 16 декабря. Предполагаемого агента обвинили в сборе секретной информации, а также "подрыве государственного порядка и пропаганде антиреволюционных групп и организаций. Его имя не разглашают.

Как отмечает агентство, суд отклонил апелляцию обвиняемого. Он был казнен в тюрьме Захедан на юго-востоке Ирана.

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