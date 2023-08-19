Поддержка так называемой "СВО" у россиян базировалась на ошибочном мнении об отсутствии ударов по территории РФ, подчеркнул эксперт.

Атаки дронов на Москву и другие регионы РФ, а также удары по объектам оккупантов на временно оккупированных территориях Украины являются плановой работой украинских войск, имеющих исключительно политическую направленность.

Как объяснил в эфире телеанала телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, поддержка россиянами войны против Украины основывалась на ошибочном мнении о том, что по территории РФ не будут наносить удары. Атаки дронов по Москве, территории оккупированного Крыма, и тыловым военным объектам на территории Белгородской, Курской и Брянской областей порождают изменения в ситуации внутри самой России.

"Поддержка так называемой "специальной военной операции" у россиян базировалась на ошибочном мнении об отсутствии ответных ударов украинской стороны. Россияне наблюдали за войной по телевизору, радуясь последствиям ракетных ударов со стороны России по жилым, я подчеркиваю, по жилым объектам украинских городов. Теперь россияне привыкают к звукам БпЛА, а в России массовая истерия: около 1 тыс. сообщений о неизвестных БпЛА поступают в правоохранительные органы за неделю. Это свидетельствует об определенных настроениях, и это нельзя не приветствовать", – подчеркнул Снегирев.

Видео дня

В то же время эксперт отметил, что мнения о том, что такие удары недостаточно эффективны, это связано либо с непониманием самой сути этих атак, либо с попыткой уменьшить значимость работы украинских войск по объектам в России.

"Еще один очень важный аспект. Речь идет о том, что война перенесена на территорию России. Это то, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский: на террор мы ответим террором. Поэтому в следующий раз россияне подумают о том, ставить ли лайки под видео задачи ракетных ударов по территории гражданских объектов, или все же знакомиться с картой бомбоубежищ на территории Москвы и других регионов", – добавил Снегирев.

Удары по территории РФ

В течение последнего месяца на российскую столицу было совершено несколько дроновых атак. Дважды был атакован Московский бизнес-центр "Москва-Сити". Примечательно, что в одной из башен располагались сразу три российских министерства. Во время первого удара в конце июля по улице разлетелись документы российских правительственных учреждений.

Во время одного из таких ударов было повреждено здание московского экспоцентра. Кроме того, 19 августа россияне в очередной раз заявили об атаке дронов на Москву и область. Дрон якобы удалось сбить.

Однако удары наносят и по более значимым в военном плане вражеским объектам. В частности, был атакован аэродром "Сольцы" в Новгородской области РФ, где базируются самолеты Ту-22М3. В Минобороны РФ отчитываются, что поврежден один самолет, однако очевидцы говорят о по меньшей мере двух поврежденных бортах.

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