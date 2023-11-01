В США обеспокоены активностью различных группировок.

Террористическая атака ХАМАС на Израиль, в результате которой погибло около 1400 человек, в основном мирных жителей, и положила старт войне, которая длится уже несколько недель, всколыхнула мировую террористическую ситуацию и вдохнула новую жизнь в различные группировки.

Издание "Голос Америки" пишет, что террористические группировки, включая Аль-Каиду и Исламское государство, используют теракт, связанные с ним образы и реакцию Израиля для увеличения их численность и, возможно, подготовки нападения на США.

Директор ФБР Кристофер Врей, министр национальной безопасности Алехандро Майоркас и директор Национального контртеррористического центра (NCTC) Кристин Абизаид поделились этой оценкой, предупредив, что нападение ХАМАС на Израиль дает иностранным террористическим группировкам ощущение новой жизни в то время, когда угроза, казалось бы, ослабевает.

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"Продолжающаяся война на Ближнем Востоке подняла угрозу нападения на США на новый уровень", - заявил представитель ФБР Рэй.

По нашим оценкам, действия ХАМАС и его союзников послужат источником вдохновения, как создание ИГИЛом так называемого "халифата", - сказал Врэй. "Только за последние несколько недель множество иностранных террористических организаций призвали к нападениям на американцев и Запад".

При этом чиновник указал, что "Аль-Каида" "выступила с конкретным призывом напасть на США впервые за последние пять лет"

Абизаид из NCTC предупредил законодателей, что атака ХАМАС в настоящее время используется "для передачи сообщений и пропаганды" различными террористическими организациями.

"Мы видели это от филиалов "Аль-Каиды", почти от каждого из них. Мы также видим это со стороны ИГИЛ, которая идеологически не связана с такими группировками, как ХАМАС, но тем не менее использует этот конфликт в своих интересах", - сказала она. "Они стремятся использовать этот момент для мобилизации сторонников и организации новых атак".

Экстремисты увидели возможность

Урэй и Абизаид предупредили, что атакой ХАМАС пользуются и экстремистские группировки, не связанные с Ближним Востоком, но видящие в этом шанс для достижения своих собственных целей, а также угрожающие атаками против интересов США, Израиля и евреев по всему миру.

"То, как будет развиваться этот конфликт в ближайшие дни, недели и месяцы, и то, в какой степени он будет способствовать обновлению террористических группировок по всему миру", - сказала Абизаид.

Только на прошлой неделе Министерство внутренней безопасности выпустило предупреждение о резком росте угроз для еврейской, арабской и мусульманской общинам в США. Инциденты варьировались от угроз взрыва до ножевого ранения шестилетнего американского мальчика палестинского происхождения в штате Иллинойс.

В настоящее время американские официальные лица подчеркивают, что наибольшая опасность по-прежнему исходит от отдельных лиц или небольших групп, подпитывающих пропаганду, которые затем могут быстро перейти к насилию.

И хотя МНБ, ФБР и NCTC пока не видят признаков того, что какие-либо созданные группы замышляют теракты на территории США, они не исключают такой возможности.

"Помимо угрозы "домашнего" насильственного экстремизма, мы не сбрасываем со счетов возможность того, что ХАМАС или другая иностранная террористическая организация может использовать текущий конфликт для совершения терактов на нашей территории", - заявил представитель ФБР Рэй. "Мы продолжаем тщательно изучать наши разведданные, чтобы оценить возможную эволюцию угрозы".

Он добавил, что бюро ведет многочисленные расследования в отношении лиц, связанных с ХАМАС и другими группировками.

США следят за Ираном

Серьезные подозрения вызывает и один из ключевых спонсоров ХАМАСа - Иран, который некоторые американские чиновники называют "ребенком с плаката", спонсирующим терроризм.

Американские официальные лица ранее обвиняли Иран в дерзких, по их мнению, заговорах, направленных против диссидентов и убийстве бывшего советника по национальной безопасности США посла Джона Болтона.

Однако после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября заговоры Тегерана в США, похоже, поутихли.

"На данный момент у меня нет никаких признаков иранской угрозы внутри США, которые могли бы вызвать беспокойство", - заявила Абизаид из NCTC.

Однако на Ближнем Востоке и в других регионах Иран стал действовать смелее, сказала она, обратив внимание на неоднократные нападения поддерживаемых Ираном военизированных формирований на американские войска

"По нашим оценкам, Иран, "Хезболла" и связанные с ними прокси группировки пытаются выверять свою активность, избегая действий, которые могли бы открыть согласованный второй фронт против США или Израиля, и в то же время неся потери в разгар текущего конфликта", - сказала Абизаид. "Это очень тонкая грань. Их действия чреваты просчетами".

И даже в США подход Ирана может быстро измениться.

"Иран обладает значительным эскалационным потенциалом", - предупредила Абизаид.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

7 октября боевики ХАМАС напали на Израиль, в результате чего более 1400 израильтян и граждан других государств погибли, более 5000 получили ранения, а еще десятки человек оказались в плену. В ответ Израиль начал операцию по уничтожению инфраструктуры ХАМАС в Секторе Газа.

При этом Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что ХАМАС используют граждан, живущих в Секторе Газа, как живой щит, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

В свою очередь МИД Украины подтвердило гибель в Израиле 21 украинца. Один человек считается пропавшим без вести. В Секторе Газа - четыре погибших, среди которых трое детей, а также шесть раненых.

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