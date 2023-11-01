Министерство иностранных дел Украины начинает подготовительный процесс по эвакуации более 350 украинцев из Сектора Газа через территорию Египта. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в социальной сети Facebook.
"На фоне решения властей Египта разрешить выезд иностранцев из Сектора Газа через КПП "Рафах" МИД Украины, другие причастные ведомства, украинские посольства в регионе начали подготовительный этап эвакуации украинцев", - сообщил Николенко.
В частности, как отметил спикер, во-первых, актуализирован список желающих уехать. "Сейчас их 358 человек. Это - преимущественно женщины и дети. Со всеми поддерживается связь", - подчеркнул Николенко.
Также, во-вторых, направлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. "Ожидаем согласования", - добавил дипломат.
Кроме того, по его словам, в-третьих, подготовлены документы для украинцев, которые не имеют действительных проездных документов. В-четвертых, забронирован необходимый транспорт.
И в-пятых, сформирована группа дипломатов, которая прибудет на границу с Сектором Газа для помощи нашим гражданам на месте.
"Как сообщила египетская сторона, выезд иностранцев из Сектора Газа будет осуществляться в алфавитном порядке, в соответствии с их гражданством", - сообщил Николенко.
В связи с этим, дипломаты работают, чтобы как можно быстрее вывезти украинцев. "Вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы", - добавил спикер.
Украинцы в Израиле
Как сообщал УНИАН, 7 октября произошло террористическое нападение боевиков ХАМАС на Израиль, в результате которого более 1400 израильтян и граждан других государств погибли, более 5000 ранены.
В ответ Израиль начал операцию по уничтожению инфраструктуры ХАМАС в Секторе Газа.
Как сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, террористы ХАМАС используют граждан, живущих в Секторе Газа, а там живет около 2 млн человек, в качестве живого щита, что приводит к жертвам среди гражданского населения в Секторе Газа. Посол добавил, что ответственность за происходящее полностью лежит на плечах террористической организации ХАМАС.
МИД Украины подтвердило гибель в Израиле 21 украинца. Один человек считается пропавшим без вести. В Секторе Газа - четыре погибших, среди которых трое детей, а также шесть раненых.