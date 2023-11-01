Власти Египта разрешили выезд иностранцев из Сектора Газа через КПП "Рафах".

Министерство иностранных дел Украины начинает подготовительный процесс по эвакуации более 350 украинцев из Сектора Газа через территорию Египта. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в социальной сети Facebook.

"На фоне решения властей Египта разрешить выезд иностранцев из Сектора Газа через КПП "Рафах" МИД Украины, другие причастные ведомства, украинские посольства в регионе начали подготовительный этап эвакуации украинцев", - сообщил Николенко.

В частности, как отметил спикер, во-первых, актуализирован список желающих уехать. "Сейчас их 358 человек. Это - преимущественно женщины и дети. Со всеми поддерживается связь", - подчеркнул Николенко.

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Также, во-вторых, направлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. "Ожидаем согласования", - добавил дипломат.

Кроме того, по его словам, в-третьих, подготовлены документы для украинцев, которые не имеют действительных проездных документов. В-четвертых, забронирован необходимый транспорт.

И в-пятых, сформирована группа дипломатов, которая прибудет на границу с Сектором Газа для помощи нашим гражданам на месте.

"Как сообщила египетская сторона, выезд иностранцев из Сектора Газа будет осуществляться в алфавитном порядке, в соответствии с их гражданством", - сообщил Николенко.

В связи с этим, дипломаты работают, чтобы как можно быстрее вывезти украинцев. "Вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы", - добавил спикер.

Украинцы в Израиле

Как сообщал УНИАН, 7 октября произошло террористическое нападение боевиков ХАМАС на Израиль, в результате которого более 1400 израильтян и граждан других государств погибли, более 5000 ранены.

В ответ Израиль начал операцию по уничтожению инфраструктуры ХАМАС в Секторе Газа.

Как сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, террористы ХАМАС используют граждан, живущих в Секторе Газа, а там живет около 2 млн человек, в качестве живого щита, что приводит к жертвам среди гражданского населения в Секторе Газа. Посол добавил, что ответственность за происходящее полностью лежит на плечах террористической организации ХАМАС.

МИД Украины подтвердило гибель в Израиле 21 украинца. Один человек считается пропавшим без вести. В Секторе Газа - четыре погибших, среди которых трое детей, а также шесть раненых.

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