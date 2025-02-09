Жители российского приграничья боятся военнослужащих оккупационной армии Российской Федерации, которые бегут со своих позиций.

Об этом заявляют в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, ссылаясь на один из перехватов. На опубликованной в социальной сети Facebook записи можно услышать разговор двух жителей Брянской области, которые обсуждают беглеца:

"На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежавший военнослужащий. Смотри! А то забежит".

Перехваты ГУР

Напомним, ранее украинские разведчики публиковали разговор солдат Северной Кореи, которых Россия задействовала в боевых действий на территории Курской области.

В другом разговоре гражданский мужчина из Белгородской области рассказывает о больших потерях российских войск на войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: