По словам мужчины, в моргах Ростова хранятся десятки тысяч останков оккупантов, которые еще не опознали.

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор россиянина из Белгородской области, в котором он говорит об огромных потерях армии РФ на фронте.

Как отметили в пресс-службе ГУР, мужчина рассказал собеседнику, что имеет данные о десятках тысяч неопознанных тел, которые хранят в Ростове. По его словам, в Белгородской области участились похороны оккупантов человек.

"Говорил мне наш общий знакомый один, говорил 56 тысяч еще неопознанных, в Ростове. Там руку нашли, там ногу нашли", - говорит россиянин.

Как напомнили в ГУР. за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Война в Украине: вы могли это пропустить

На Харьковщине российские оккупанты пытаются прорваться к Двуречной. Враг также пытается пересекать реку Оскол на лодках, рассказал офицер отделения коммуникаций 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта Евгений Вовненко.

В то же время враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки".

В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов говорит, что в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки, штурмовые группы противника пытаются инфильтрироваться в украинские боевые порядки.

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