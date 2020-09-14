На учения прибыли подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии Западного военного округа России.

В Беларусь на учения "Славянское братство - 2020" прибыли подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии Западного военного округа РФ (в/ч 07264, г. Псков), которые воевали против Украины на Донбассе.

Об этом сообщает InformNapalm.

"На фоне длительных массовых акций протеста в Беларуси против режима Лукашенко, под прикрытием этих учений (только по официальным данным) переброшены около 300 военнослужащих и 70 единиц боевой и специальной техники этого военного формирования", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что в базе разведывательного сообщества собраны данные с доказательствами участия военнослужащих из подразделений 76-й ДШД в агрессии против Грузии, операции захвата Крыма и боевых действиях на Донбассе. В частности, задокументировано, что буровые "Черноморнефтегаза" (известные как "Вышки Бойко") в 2014 году захватывали десантники 104 полка ВДВ из состава 76-й ДШД России. Также волонтеры InformNapalm собрали данные командиров 76-й дивизии, которых поощрили за участие в агрессии против Украины и Грузии.

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Российско-белорусские учения 2020

14 сентября в Беларуси стартуют военные учения «Славянское братство», в которых будут принимать участие вооруженные силы Беларуси и РФ.

Как сообщают "РИА Новости" учения продлятся до 25 сентября, маневры будут проводиться на полигоне «Брестский». Россия отправляет на учения псковских десантников.

В учениях должны были также участвовать подразделения Вооруженных сил Сербии, однако Сербия отказалась от участия сразу после того, как представительница МИД РФ унизила президента Сербии Александера Вучича.

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Автор: Денис Прядко