Оппозиционеры выражают свое несогласие с действующей политикой премьер-министра.

В Армении продолжаются митинги против премьера Никола Пашиняна. Протестующие требуют его отставки.

Митингующие перекрыли несколько улиц и дорог в армянской столице Ереване. Полиция задержала более 400 человек, сообщает NEXTA.

Как отмечает Mash, полиция начала задерживать протестующих, но людей становится все больше и больше. Копы увезли в участок десятки гражданских, а также четырех членов партии "Отечество".

"Задержано 414 человек", - сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу полиции.

Напомним, в Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

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