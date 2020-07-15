В Азербайджане тысячи людей вышли поддержать армию в войне с Арменией (видео)

Жители Баку требуют объявить срочную мобилизацию.

В Баку после эскалации в Нагорном Карабахе военного конфликта между Арменией и Азербайджаном тысячи людей провели митинг в поддержку своей армии и с требованием объявления срочной мобилизации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Митингующие пытались прорваться в здание парламента. Правоохранители применили водометы, также были задержаны некоторые демонстранты.

Участники акции прошли с национальными флагами Азербайджана по центральным улицам столицы. Они скандировали: "Карабах наш!", "Слава армии" "Солдаты вперед", "Главнокомандующий, объяви мобилизацию".

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Как сообщал УНИАН, 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия, были человеческие потери.

По данным оборонного ведомства Азербайджана, территория этой страны была обстреляна из артиллерийских установок, что повлекло боевые действия на этом направлении.

Как заявили в Минобороны Азербайджана, потери зафиксированы с обеих сторон. "Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии. В результате принятых мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери. В ходе боев двое военнослужащих азербайджанской армии погибли и пятеро получили ранения", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, Министерство обороны Армении утверждает, что группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу на внедорожнике, но вернулась на свои позиции после предупреждения.

Армянские военнослужащие открыли огонь и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны. О потерях со своей стороны Армения не сообщает. По версии Минобороны Армении, пострадали только силы Азербайджана.

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