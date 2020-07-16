На границе Армении и Азербайджана возобновились бои (фото)

Страны обвинили в начале боевых действий друг друга.

Армения и Азербайджан сообщили о возобновлении боев.

Так, Минобороны Азербайджана 16 июля сообщило о продлении сложной ситуации на товузском направлении азербайджано-армянской границы и возобновлении там боев, сообщает ТСН.

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По данным оборонного ведомства, из крупнокалиберного оружия и минометов обстреляли села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли, среди мирного населения пострадавших нет.

"В настоящее время на этом направлении идет бой. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии", - отмечается в сообщении Минобороны.

В свою очередь в Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские подразделения попытались сделать диверсию, после чего начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес.

"Примерно в 03:40 армянские ВС предотвратили попытку диверсионного прорыва противника. После боев противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать села Айгепар, Мовсес. Огонь все еще продолжается ", - отметила пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.

Как сообщал УНИАН, 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия, были человеческие потери. По данным оборонного ведомства Азербайджана, территория этой страны была обстреляна из артиллерийских установок, что повлекло боевые действия на этом направлении.

Как заявили в Минобороны Азербайджана, потери зафиксированы с обеих сторон. "Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии. В результате принятых мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери. В ходе боев двое военнослужащих азербайджанской армии погибли и пятеро получили ранения", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, Министерство обороны Армении утверждает, что группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу на внедорожнике, но вернулась на свои позиции после предупреждения. Армянские военнослужащие открыли огонь и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны.

О потерях со своей стороны Армения не сообщает. По версии Минобороны Армении, пострадали только силы Азербайджана.

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