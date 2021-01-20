Будущее скандального российского газопровода все больше кажется неопределенным под давлением новых санкций и после отказа от него ряда компаний.

Новые санкции США против "Северного потока-2" появились всего за несколько дней до запланированного начала строительных работ в акватории Дании. Теперь вопрос заключается в том, ждут ли газопровод, принадлежащий "Газпрому", новые задержки. Ведь США изо всех сил пытаются ограничить российское влияние в Европе.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что во вторник Кремль пообещал достроить проект. А "Газпром" предупредил о политических рисках. В Германии же депутаты создали юридическое обходное решение, которое, по их мнению, позволит защитить ключевой порт от санкций.

Госдепартамент США ввел санкции против корабля " Фортуна", который должен был достроить "Северный поток-2" и принадлежит компании KVT-Rus. Между тем, страховая компания Zurich Insurance Group отменила всю свою деятельность, за которую она могла бы пострадать от санкций. А инженерная фирма Bilfinger разорвала сотрудничество с российским проектом. Перед этим норвежская компания по сертификации Det Norske Veritas Holding и датская инженерная Ramboll тоже отказались от "Северного потока-2". И не известно, как быстро всем этим компаниям найдут замену. И вообще будет ли строительство возобновлено.

"Это очень чувствительное время для "Северного потока-2". Последние события ставят много знаков вопроса над тем, сможет ли Россия завершить проект", - сказал бывший посол США в ЕС и глава глобального энергетического центра Atlantic Council Ричард Морнинстар.

Читайте такжеЕврокомиссия не может помешать строительству "Северного потока-2" - БоррельДавление США на российскую "трубу" усилилось в последние дни работы администрации Дональда Трампа. Госдепартамент уведомил компании и немецкое правительство о рисках, которые скрывает поддержка российского проекта. Строительство "Северного потока-2" для поставки газа из России напрямую в Германию через Балтийское море остановилось в декабре 2019 года, когда осталось проложить лишь 160 километров трубы. США настаивают, что газопровод даст Москве слишком большое влияние на энергетические поставки в Европу и поставит под угрозу безопасность континента.

"Северный поток-2" даст России возможность полностью обойти Украину, лишить ее важных доходов и расчистить путь для дальнейшей российской агрессии", - сказал Госсекретарь Майкл Помпео.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: В Германии придумали, как сохранить "Северный поток-2", но и не строить эгоBloomberg пишет, что газопровод станет одним из пунктов в длинном списке серьезных вызовов, с которыми столкнется следующий президент США Джо Байден в первые же дни своей работы. Кандидат на пост Госсекретаря Энтони Блинкен пообещал "сделать все возможное, чтобы не допустить" завершение строительства "Северного потока-2". Новая администрация может воплотить порцию санкций, которая была одобрена вместе с оборонным бюджетом в конце прошлого года.

"Стоило бы отложить завершение проекта. Это дало бы время для консультаций, чтобы найти решение, которое бы убрало любую угрозу от "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы и интересов Украины", - считает Морнинстар.

История " Северного потока-2"

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Перевод: Лесь Дымань