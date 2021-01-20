Новые санкции США против "Северного потока-2" появились всего за несколько дней до запланированного начала строительных работ в акватории Дании. Теперь вопрос заключается в том, ждут ли газопровод, принадлежащий "Газпрому", новые задержки. Ведь США изо всех сил пытаются ограничить российское влияние в Европе.
Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что во вторник Кремль пообещал достроить проект. А "Газпром" предупредил о политических рисках. В Германии же депутаты создали юридическое обходное решение, которое, по их мнению, позволит защитить ключевой порт от санкций.
Госдепартамент США ввел санкции против корабля " Фортуна", который должен был достроить "Северный поток-2" и принадлежит компании KVT-Rus. Между тем, страховая компания Zurich Insurance Group отменила всю свою деятельность, за которую она могла бы пострадать от санкций. А инженерная фирма Bilfinger разорвала сотрудничество с российским проектом. Перед этим норвежская компания по сертификации Det Norske Veritas Holding и датская инженерная Ramboll тоже отказались от "Северного потока-2". И не известно, как быстро всем этим компаниям найдут замену. И вообще будет ли строительство возобновлено.
"Это очень чувствительное время для "Северного потока-2". Последние события ставят много знаков вопроса над тем, сможет ли Россия завершить проект", - сказал бывший посол США в ЕС и глава глобального энергетического центра Atlantic Council Ричард Морнинстар.
Читайте такжеЕврокомиссия не может помешать строительству "Северного потока-2" - БоррельДавление США на российскую "трубу" усилилось в последние дни работы администрации Дональда Трампа. Госдепартамент уведомил компании и немецкое правительство о рисках, которые скрывает поддержка российского проекта. Строительство "Северного потока-2" для поставки газа из России напрямую в Германию через Балтийское море остановилось в декабре 2019 года, когда осталось проложить лишь 160 километров трубы. США настаивают, что газопровод даст Москве слишком большое влияние на энергетические поставки в Европу и поставит под угрозу безопасность континента.
"Северный поток-2" даст России возможность полностью обойти Украину, лишить ее важных доходов и расчистить путь для дальнейшей российской агрессии", - сказал Госсекретарь Майкл Помпео.
Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: В Германии придумали, как сохранить "Северный поток-2", но и не строить эгоBloomberg пишет, что газопровод станет одним из пунктов в длинном списке серьезных вызовов, с которыми столкнется следующий президент США Джо Байден в первые же дни своей работы. Кандидат на пост Госсекретаря Энтони Блинкен пообещал "сделать все возможное, чтобы не допустить" завершение строительства "Северного потока-2". Новая администрация может воплотить порцию санкций, которая была одобрена вместе с оборонным бюджетом в конце прошлого года.
"Стоило бы отложить завершение проекта. Это дало бы время для консультаций, чтобы найти решение, которое бы убрало любую угрозу от "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы и интересов Украины", - считает Морнинстар.
История " Северного потока-2"
- Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".
- Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.
- 4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против " Северного потока-2" и "Турецкого потока".
- 4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по " Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.
- 6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода " Северный поток-2".
- 9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".
- Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.
- 29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".
- Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.
- Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
- 7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки " Северного потока-2".
- 13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.
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