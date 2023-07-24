"Стрелок" сделал то, что не прощают, считает эксперт.

Один из бывших главарей боевиков самопровозглашенной "ДНР", экс-сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Игорь Гиркин (прозвище "Стрелок", по документам прикрытия - Стрелков) после мятежа, который в России устроили члены частной военной компании "Вагнер" во главе с так называемым "поваром" диктатора Владимира Путина Евгением Пригожиным, перешел "красную линию".

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал нашей армии Николай Маломуж сказал в эфире канала "FreeДом", что "последней чертой была конференция Гиркина, где он конкретно поставил перед Путиным вопрос об отставке и проведении операции "преемник".

По словам эксперта, "такое никто не прощает", поскольку это посягательство на первое лицо государства.

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"В РФ режим, конечно, уже не тот, они пытаются найти слабые места. Сначала Гиркин и радикалы были удобны, они формировали патриотическое движение против Украины и вообще против Запада. Но…, когда начался путч Пригожина, Гиркин проявил себя в другом ключе - перешел черту и пошел не по программе, требуя каких-то жестких изменений на уровне руководства России…", - добавил экс-глава СВР.

Как "Cтрелков"-Гиркин оказался за решеткой - что нужно знать

Экс-главарь боевиков "ДНР" не раз жестко критиковал военно-политическое руководство РФ за провалы во время полномасштабной войны в Украине. Но особенно жесткими его заявления стали после того, как российские власти не наказали строго "вагнеровцев", которые в конце июня устроили мятеж и, в частности, сбили редкостный военный самолет и уничтожили немало российских офицеров.

"Стрелков" задержан 21 июля, его обвинили в "экстремизме". По сведениям СМИ, в начатом против него уголовном производстве пока фигурируют только два поста в Telegram, которые были опубликованы 25 мая 2022 года. В постах Гиркин обвинил псевдовласти "ДНР" в "безответственности и вредительстве" и утверждал, что "за такое расстреливать мало". Российский суд 21 числа решил арестовать его на два месяца.

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