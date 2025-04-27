По словам польского лидера, для его страны важно мирное развитие без страха, что на нее может кто-то напасть.

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал встречу украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане 26 апреля. В частности польский президент ответил, что для него остается главным во время переговоров.

"Я надеюсь, что там (в Ватикане - УНИАН) был особый дух, который может вдохновить на новые решения и идеи, которые помогут положить конец этой войне. Для меня самым важным является интерес Польши и поляков", - отметил Дуда в интервью Polsat News.

По его словам, интерес Польши и поляков заключается в том, чтобы эта война закончилась справедливым миром.

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"В интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром, который также даст нам гарантию мира, чтобы мы могли действительно мирно развиваться, не боясь, что кто-то на нас нападет", - подчеркнул польский президент.

Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане - что известно

Как писал УНИАН, во время похорон Папы Римского 26 апреля президенты Украины и США провели переговоры. После этого Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом в Ватикане.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", - отметил украинский лидер.

В то же время президент США сделал сильное заявление после встречи с Зеленским. По его словам, у Путина не было никакой причины выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние дни.

"Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций", - написал Трамп.

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