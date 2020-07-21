CNN об украинском АН-225: Как Холодная война создала самый большой в мире самолет

Авиационный гигант стал первой советской машиной, которая получила украинское имя - "Мечта".

Первый полет, выполненный братьями Райт над ветреным пляжем в городе Китти Хок, штат Северная Каролина, состоялся в 1903 году и одолел 36 метров. Этот исторический полет можно было бы полностью повторить в грузовом отделении АН-225 "Мрия" - самого большого в мире самолета.

С шестью турбовентиляторними двигателями и размахом крыльев размером с футбольное поле, этот "нежный гигант небес" может нести на борту груз больше и тяжелее, чем любой другой самолет на Земле. Он уникален для мира авиации и только один в своем роде, - пишет CNN. Любимец "охотников на самолеты" АН-225 собирает толпы каждый раз, когда прибывает в аэропорты.

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"Он роскошный, когда взлетает и приземляется. Кажется, он очень медленно поднимается в воздух из-за своих гигантских размеров", - сказал эксперт советской авиации и профессор инженерного дела в Государственном университете Буффало Илья Гринберг.

"Его можно легко сфотографировать любой камерой. Самолет выглядит невероятно с любого ракурса. Думаю, это действительно инженерное чудо", - добавил он.

В последнее время самолет использовали для борьбы с пандемией COVID-19, транспортируя рекордные грузы защитного оборудования. Но сначала самолет строили для другой цели. Рожденный во времена Холодной войны, АН-225 был разработан как часть космической программы СССР.

В апреле 1981 года началась новая эра исследования космоса, когда первый Space Shuttle был запущен инженерами NASA на орбиту с Космического центра Кеннеди во Флориде. Его большой грузовой отсек стал инженерной новинкой, которую требовал Пентагон. Министерство обороны США использовало Space Shuttle в ряде тайных миссий, доставляя военные спутники на орбиту. СССР рассматривал эти возможности как угрозу и хотел иметь в распоряжении нечто, с помощью чего можно было бы сделать то же самое.

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В результате появился "Буран", советская версия Space Shuttle, которая была очень похожей на своего американского коллегу. Но не смотря на то, был ли советский космический корабль копией американской разработки, или его вид все же был продиктован законами аэродинамики, "Буран" и ракета "Энергия" столкнулись с логистической проблемой. Как доставить корабль с производственного цеха недалеко от Москвы на космодром в Байконуре, Казахстан? Ведь расстояние между точками составляло более 2 тысяч километров.

Вместо того, чтобы строить новую трассу через реки и горы, советские инженеры попросили "Конструкторское бюро Антонова" в Киеве создать новый транспортный самолет, способный поднять в небо "Буран" и ракету для него. Этот самолет также должен был доставлять космический корабль в Байконур в случае, если он приземлится не на космодроме, а в другом месте. "Антонов" взял за основу нового самолета модель АН-124 "Руслан", которая уже существовала и была очень большой. Этот самолет был больше, чем Boeing-747-400.

В целом, размер машины был сильно увеличен, чтобы удвоить грузоподъемность. Среди видимых изменений стала дополнительная пара двигателей и долгое шасси, которое увеличило количество колес до 32. Новый огромный двойных хвост с вертикальным стабилизатором тоже был добавлен к конструкции, чтобы можно было разместить "Буран" сверху на самолете. Машина была настолько гигантской, что застряла в ангаре во время презентационной церемонии. Великан получил имя АН-225 "Мрия".

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"Это был первый советский самолет, который получил украинское имя", - сказал Гринберг.

"Конструкторское бюро Антонова" работало очень быстро, чтобы закончить самолет всего за 3,5 года. Но оно все равно отстало от разработки "Бурана". Поэтому руководство решило воспользоваться запасным решением: адаптировать флот старых бомбардировщиков 3М-Т, чтобы на них сверху можно было цеплять космический корабль.

Когда АН-225 был завершен, произошла история, к которой он не был готов. Первый полет "Мрии" и "Бурана" состоялся в конце 1988 года, за год до падения Берлинской стены, которое стало предвестником распада СССР. В результате программа "Буран" была закрыта после одной официальной миссии. АН-225 носил его "на спине" только во время десятка испытательных полетов.

Тандем произвел впечатление, когда появился на Парижском авиационном шоу в 1989 году. Но первичная миссия обоих машин исчезла. Странное предложение превратить самолет в летающий отель с бассейнами и апартаментами для 1500 гостей так и не была воплощена. АН-225 оказался в ангаре, где он оставался ржаветь на протяжении 7 лет.

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В 2001 году из него все же стерли пыль, тщательно обновили современным оборудованием и вернули на службу. Того же года он побил 124 мировых рекорда.

"Это произошло в один день с трагедией 11 сентября 2001 года. Поэтому все эти рекорды остались без внимания", - пояснил Гринберг.

"В тот день пять боевых танков, каждый из которых весил 50 тон, послужили контрольным грузом. И они сами заехали в грузовой отсек", - добавил он.

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