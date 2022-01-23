Сенатор Уикер подчеркнул, что США ни в коем случае не должны давать Кремлю гарантии отказа от принятия в НАТО Украины и Грузии.

США всегда следует стремиться к дипломатии, но, в то же время, сейчас настал подходящий момент показать готовность поставлять оружие Украине, обеспечивая ей возможность обороняться.

Об этом заявил в интервью телеканалу CNN сенатор-республиканец Роджер Уикер, передает Голос Америки.

По мнению Уикера, дипломатические переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИДа РФ Сергеем Лавровым могут использоваться российской стороной для того, чтобы "тянуть время".

"Необходимо смотреть на это в контексте прошлых действий России: в 2014 году Россия захватила Крым, затем вторглась в восточную часть Украины, а в 2008 году было вторжение в два региона Грузии (Южную Осетию и Абхазию – ред.). Россией управляет человек, который хочет вернуть "империю зла", о которой говорил еще Рональд Рейган, – сказал 70-летний сенатор, который помнит времена "холодной войны". – И, пока мы ведем разговоры о деэскалации, мы наблюдаем дальнейшую эскалацию со стороны России: в Беларусь перебрасывают элитные войска, очень близко к столице [Украины] Киеву, но также в опасной близости от Польши, которая является союзником НАТО... Мне кажется, что сейчас самое время направить часть наших танков в Польшу, поближе к границе, чтобы иметь возможность защитить нашего союзника по НАТО".

Роджер Уикер подчеркнул, что США ни в коем случае не должны давать Кремлю гарантии отказа от варианта принятия в НАТО Украины и Грузии.

"Причина, по которой 100 тыс. военнослужащих РФ сосредоточены вдоль восточной границы Украины, а другие войска также вводятся в Беларусь, являющуюся послушным соседом [России], заключается в том, что Путин что-то замышляет, – отмечает Уикер. – Возможно, это [план] массированной атаки на Киев, либо подготовка государственного переворота [в Украине]".

Законодатель уточнил, что двухпартийная позиция Сената США заключается в неприемлемости подобной политики Путина.

"Сенат Соединенных Штатов поддерживает право… [Украины] принять собственное решение относительно того, быть ли ей свободной страной, ориентированной на свободный рынок и на Запад, или же двигаться назад к Советскому Союзу", – подчеркнул сенатор.

По мнению политика, президент США Джо Байден совершил ошибку, исключив введение войск США в Украину в одностороннем порядке.

Читайте такжеСША передали России ответ на ее "гарантии" по НАТО, но просили не публиковать - WP

"Наш ответ должен продемонcтрировать [Путину], что он пожалеет о своих действиях", – добавил Уикер.

Сенатор сравнил Путина с хулиганом, который ко всем задирается и которому никогда "не разбивали нос", а ведь речь идет об "убийствах, отравлениях и вторжении к соседям".

"Я думаю, что народ Украины в любом случае окажет сопротивление, – резюмировал Роджер Уикер. – И это станет ошибкой Путина, о которой ему придется долго сожалеть".

Поделился с телеканалом CNN своим взглядом на события в Украине и бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. По его мнению, Путин готов пойти на военное вторжение, но одновременно он изучает, насколько далеко может продвинуться путем переговоров, которые также являются способом "потянуть время".

"Путин выдвинул конкретные требования. Он хочет, чтобы Запад признал, что [страны] вокруг России – это сфера ее влияния, в связи с чем Украина не имеет полного суверенитета, никогда не может стать членом НАТО, – сказал Волкер. – Я думаю, что он пытается собрать части бывшей Российской империи, снова присоединив их к России, и его попытки совпадают с годовщиной столетия основания Советского Союза".

Волкер допустил, что, с учетом переброски российских войск к границе с Украиной и в Беларусь, а также направления кораблей ВМС РФ с морским десантом в Черное море, Россия будет готова к вторжению к началу февраля.

По мнению Курта Волкера, дипломатия в отношениях с Россией играет важную роль, но она должна подкрепляться силой. Он добавил, что сейчас было бы правильно направить гораздо больше вооружений и инструкторов Украине для укрепления обороны, и направить дополнительные вооруженные силы США и других союзников НАТО в страны Балтии и Польшу, а также военные корабли в Черное море.

"Я думаю, что мы должны принять меры, демонстрирующие, что цена для России будет слишком высока в случае вторжения, – сказал Волкер. – Я бы ввел санкции прямо сейчас, предложив снять их, если Россия не вторгнется [в Украину], чтобы показать этими драконовскими мерами, что шантаж тут неприемлем".

Вас также могут заинтересовать новости: