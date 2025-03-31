В Литве нашли тела трех из четырех американских солдат, пропавших во время военных учений

Поисково-спасательная операция в Литве будет продолжаться до тех пор, пока не будет найден четвертый солдат.

В Литве сегодня, 31 марта, нашли тела трех из четырех американских солдат, которые пропали во время учений. Об этом сообщили в Командовании армии США в Европе и Африке.

Отмечается, что поисково-спасательная операция в Литве будет продолжаться до тех пор, пока не будет найден четвертый солдат. Имена погибших не разглашаются.

Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил эту информацию на своей странице в соцсети X, а также выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу.

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"С глубокой печалью и скорбью я воспринял известие о трагической гибели трех американских солдат во время учений под руководством США в Литве... Литва скорбит вместе с американским народом. Примите мои и литовского народа искренние соболезнования Вам, близким погибших и всему народу Соединенных Штатов Америки. В это трудное время наши мысли и молитвы с вами", - написал он.

В Командовании армии США в Европе и Африке поделились, что погибшие солдаты были приписаны к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й пехотной дивизии. Они пропали ранним утром 25 марта в своей бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88A2 Hercules во время выполнения задания по ремонту и буксировке обездвиженной тактической машины. Солдаты были направлены в Литву для поддержки операции "Атлантическая решимость".

Пропажа американских солдат в Литве - что известно

Напомним, что ранее в Литве обнаружили и изъяли бронетранспортер, в котором могли находиться американские военные, пропавшие во время учений на границе с Беларусью.

О пропаже американских военных в Литве стало известно 27 марта. Сообщалось, что четыре солдата исчезли в тренировочной зоне недалеко от границы с Беларусью. Поисками занимались Вооруженные силы Литвы, армия США и другие литовские ведомства.

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