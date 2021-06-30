В результате крушения самолета погиб 41 один пассажир и 11 членов экипажа.

Служащие военно-воздушных сил (ВВС) США нашли на Аляске останки десятков жертв авиакатастрофы, которая произошла в 1952 году.

Об этом сообщает издание Metro.

Самолет американских ВВС C-124 Globemaster разбился недалеко от ледника Колони на горе Ганнетт. Предполагается, что он врезался в гору на большой скорости. В результате крушения погиб 41 один пассажир и 11 членов экипажа. Девять погибших пассажиров до сих пор не были идентифицированы. Их останки и личные вещи доставили в Делавэр для дальнейшего анализа.

Впервые обломки самолета обнаружили в 2012 году. С тех пор в регионе продолжаются поиски личных вещей и останков жертв. Поисковую операцию усложняют тяжелые погодные условия в горной местности.

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Автор: Денис Прядко