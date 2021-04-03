Ноа Грин, подозреваемый в таране Капитолия США, полагал, что его контролирует государство.

25-летний житель американского штата Индиана Ноа Грин, подозреваемый в таране ограждений у здания Капитолия США, полагал, что его контролирует государство.

Об этом сообщает CNN.

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Менее чем за два часа до нападения Грин опубликовал у себя в Instagram сториз со ссылкой на обращение лидера политического и религиозного движения «Нация ислама» Луиса Фаррахана.

Фаррахан заявлял, что ЦРУ, ФБР и другие ведомства США причиняли ему «ужасные недуги».

Ноа Грин прокомментировал видео, сказав, что «страдал от многочисленных проникновений в дом, отравлений, нападений, неавторизованных операций в госпитале, манипулирования сознанием».

17 марта Ноа Грин сообщил в Facebook, что «подвергся самым большим, немыслимым испытаниям в жизни».

После этого он опубликовал сертификат, подтверждающий пожертвование «Нации ислама» на сумму $1085, и видеозаписи выступлений господина Фаррахана.

Инцидент возле Капитолия: что известно

2 апреля 2021 года неизвестный на автомобиле въехал в ограду Капитолия в Вашингтоне. Три человека, в том числе и водитель, получили ранения.

После тарана водитель вышел из машины и размахивал ножом. Тогда один из полицейских в него выстрелил.

Здание Капитолия, в котором располагается Конгресс США, заблокировали.

По данным СМИ, нападавшим оказался 25-летний Ноа Грин. Американец интересовался деятельностью националистической религиозной организации «Нация ислама».

3 апреля 2021 года в больнице скончался один из полицейских, пострадавших в результате тарана под Капитолием в США.

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Автор: Елена Коваленко