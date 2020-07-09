США оштрафовали компанию Amazon за работу в оккупированном Крыму

Компания поставляла товары в оккупированный Россией Крым, а также Иран и Сирию.

Минфин США оштрафовал американского онлайн-ритейлера Amazon за нарушение санкционных программ, введенных Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC).

Компания поставляла товары в Крым, Иран и Сирию, говорится в заявлении OFAC, передает РБК-Украина.

В американском финансовом ведомстве утверждают, что Amazon поставлял товары и услуги людям, попавшие под санкции, а также клиентам из регионов, в отношении которых действуют экономические санкции.

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Нарушения, связанные с поставкой потребительских услуг, продолжались с ноября 2011 года по октябрь 2018 года. По данным OFAC, общая сумма операций составила около 269 тысяч долларов.

Для урегулирования потенциальной "гражданско-правовой ответственности" Amazon согласилась заплатить 134,5 тысячи долларов штрафа.

Как сообщал УНИАН, ранее постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что США будут сохранять "крымские" санкции против России, пока она не выйдет из Крыма.

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