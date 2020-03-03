США назвали условие снятия "крымских" санкций против России

В США сравнили непризнание вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.

США будут сохранять "крымские" санкции против России, пока она не выйдет из Крыма.

Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба Госдепа США.

Гилмор также отметил, что США будут сохранять санкции в отношении Восточной Украины.

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"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия, - ред.) не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - сказал Гилмор.

Он сравнил непризнание вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.

"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России (СССР, - ред.). Точно также мы будем отстаивать это предложение (о вхождении Крыма в состав России, - ред.), пока оно не изменится", - добавил Гилмор.

Напомним, президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова.

До этого ввести "незамедлительные санкции" против России и лично президента РФ Владимира Путина призвали Госдепартамент США сразу трое влиятельных сенаторов от Демократической партии.