США назвали условие снятия "крымских" санкций против России
США будут сохранять "крымские" санкции против России, пока она не выйдет из Крыма.
Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба Госдепа США.
Гилмор также отметил, что США будут сохранять санкции в отношении Восточной Украины.
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"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия, - ред.) не выйдут из Крыма. Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины. И я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - сказал Гилмор.
Он сравнил непризнание вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.
"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России (СССР, - ред.). Точно также мы будем отстаивать это предложение (о вхождении Крыма в состав России, - ред.), пока оно не изменится", - добавил Гилмор.
Напомним, президент США Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за аннексии Российской Федерацией Крымского полуострова.
До этого ввести "незамедлительные санкции" против России и лично президента РФ Владимира Путина призвали Госдепартамент США сразу трое влиятельных сенаторов от Демократической партии.