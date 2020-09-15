Это «пошлет сигнал» России и Китаю о том, что США намерены защищать свои интересы в Арктике.

США разместят 150 военных самолетов пятого поколения в Арктике на Аляске.

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Об этом , заявил сенатор от этого штата Дэн Салливан. По его словам, речь идет об истребителях F-35 и F-22.

«У нас на Аляске будет более 150 сверхзвуковых боевых самолетов пятого поколения», - сказал Салливан на видеосеминаре научно-исследовательского Центра имени Вудро Вильсона, передает kommersant.

Он также напомнил о расширении порта Ном на Аляске, который станет первым глубоководным американским портом за полярным кругом. Салливан отметил, что это «пошлет сигнал» России и Китаю о том, что США намерены защищать свои интересы в Арктике.

В Пентагоне сообщили, что США потратят на проведение техобслуживания истребителей пятого поколения F-22 Raptor $7 млрд до 31 декабря 2032 года. Обслуживание F-22 будет вестись на пяти авиабазах США - в штатах Аляска, Невада, Флорида, Вирджиния и на Гавайях, а также еще на шести авиабазах и за рубежом.

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Автор: УНИАН