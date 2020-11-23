Из пасти аллигатора собачку удалось вытянуть почти невредимой.

Во Флориде мужчина спас своего любимца, рискуя собственной жизнью.

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Во время прогулки его четвероногий слишком близко подошел к берегу реки, где его схватил хищник и потянул в воду.

Мужчина, не колеблясь, сразу же побежал за ним.

Из пасти аллигатора собачку удалось вытянуть почти невредимой.

О своих же травмах мужчина отшучивается, что имеет теперь немного "пожеванные" руки. И признается, для него с женой собака словно ребенок, а потому по-другому поступить просто не мог.

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Автор: УНИАН