Во Флориде мужчина спас своего любимца, рискуя собственной жизнью.
Читайте такжеВ США сняли на видео крокодила, перелезшего высокий забор военной базыОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
Во время прогулки его четвероногий слишком близко подошел к берегу реки, где его схватил хищник и потянул в воду.
Мужчина, не колеблясь, сразу же побежал за ним.
Из пасти аллигатора собачку удалось вытянуть почти невредимой.
О своих же травмах мужчина отшучивается, что имеет теперь немного "пожеванные" руки. И признается, для него с женой собака словно ребенок, а потому по-другому поступить просто не мог.
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